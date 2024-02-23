القوات النيجيرية تعثر على “مخبأ للأسلحة” داخل فيلا كان يقيم فيها جنود فرنسيون (فيديو)

عرض التلفزيون الوطني النيجيري ما عثر عليه داخل فيلا في العاصمة نيامي كان يقيم فيها سابقا جنود فرنسيون.

قالت السلطات في النيجر أن قوات الأمن التابعة لها عثرت على “مخبأ للأسلحة” تابعة لفرنسا، بعد عملية تفتيش قامت بها الشرطة والدرك النيجيريين في منزلين كان يقيم بهما جنود فرنسيون.

ونشرت السلطات مساء أمس الخميس، 22 فيفري، عبر تلفزيون النيجر الرسمي صورا للأسلحة، معلقة عليها “عمليات البحث التي أجراها فريق مختلط من الدرك والشرطة العلمية والشرطة القضائية يومي 19 و20 فيفري 2024، مكنت من التوصل إلى اكتشاف مخيف”، مبينة أن الأسلحة تم اكتشافها في فيلا تابعة لجنود مكونين فرنسيين قبل مغادرتهم النيجر.

وحسب ذات المصدر، فـ”المكان عبارة عن مركز عمليات عسكرية حقيقي وفي نفس الوقت مخبأ للأسلحة والذخائر”، حيث أوضح أن التفتيش سمح باكتشاف قاذفات صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات هجومية وطائرات مسيرة وقنابل يدوية.

مضيفة كذلك أنها اكتشفت خرائط للعاصمة نيامي أين تم تحديد كل الأماكن الإستراتيجية مع الإشارة عليها في الخرائط.

السلطات النيجيرية قالت “أتاحت عمليات البحث اكتشاف ترسانة حربية كاملة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية لزعزعة استقرار بلدنا.”

وبعد انقلاب 26 جويلية 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، ساءت العلاقة بين باريس والسلطات الانقلابية في النيجر.

ولم تعلق بعد السلطات الفرنسية على الموضوع.