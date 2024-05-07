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الجزائر

القوانين الأساسية للصحة على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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القوانين الأساسية للصحة على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف
رئيس الجمهورية

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصّص لدراسة عروض في عدّة قطاعات.

حيث يتناول مجلس الوزراء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، والقوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة.

إلى جانب ذلك، ستكون في أعمال المجلس، متابعة مستجدات تقدّم عملية الرقمنة. بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر.

وفي قطاع البيئة، سيدرس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، يضيف ذات البيان.

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