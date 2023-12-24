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الجزائر

القوانين الأساسية لموظفي عدّة قطاعات على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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القوانين الأساسية لموظفي عدّة قطاعات على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف
رئيس الجمهورية

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع ونصوص تخصّ عدّة قطاعات.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب ما يوضحه بيان للرئاسة، دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بـ:

  • قطاع التربية الوطنية،
  • والباحث الاستشفائي الجامعي،
  • والأستاذ الباحث،
  • والباحث الدائم،
  • والأسلاك الطبية وشبه الطبية،
  • والإمام.

كما يتناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف. بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح الدولة والضرائب والجمارك.

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