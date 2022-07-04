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الجزائر

القيادة السعودية تهنئ الرئيس تبون والشعب الجزائري بعيد الاستقلال

الشروق أونلاين
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القيادة السعودية تهنئ الرئيس تبون والشعب الجزائري بعيد الاستقلال
ح.م
الملك سلمان والأمير محمد

بعث كل من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى  الـ60 للاستقلال.

وأعرب الملك سلمان، في رسالته عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس تبون، عبر فيها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار”.

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