القيادة المركزية الأمريكية: مقتل عسكريَين أمريكيَين في الأردن

جراء هجمات شنّتها إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت في بيان، مقتل اثنين من جنودها في الأردن، وفقدان آخر. جراء هجمات شنّتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة.

وجاء في البيان:”قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، أثناء أداء مهامهم. خلال تصدي القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) والقوات الشريكة، لهجمات شنّتها إيران”.

“بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين”، يضيف البيان. مشيرا إلى إجلاء 4 عسكريين آخرين إلى مستشفيات أردنية، لتلقي العلاج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها “لن تفصح عن أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين الذين لقوا حتفهم. إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم”.

من جهته، صرّح مصدر عسكري مسؤول في وقت سابق من اليوم، بأن طائرات سلاح الجو الأردني اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيّرة، دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد المصدر وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية:”جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ”.