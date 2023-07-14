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القيام بـ “لا شيئ”.. عمل يدّر آلاف الدولارات على ياباني

الشروق أونلاين
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القيام بـ “لا شيئ”.. عمل يدّر آلاف الدولارات على ياباني

نجح الياباني شوجي موريموتو في الحصول على ألاف الدولارات، مقابل القيام بـ “لا شيئ” فقد خطر بباله أن يضع نفسه للاستئجار ومرافقة أشخاص بمقابل مادي.

ويكسب “موريموتو شوجي” المعروف باسم “الرجل الذي لا يفعل شيئا” رزقه من خلال توظيف نفسه لتلبية طلبات عملائه البسيطة، كالاستماع لمشاكلهم ورفقتهم في شؤونهم اليومية.

وتقوم فكرة موريموتو على على أن يسمح للناس بـ”استئجاره” ليقوم بـ”لا شيء”، فحضوره فقط هو الخدمة، بالإضافة إلى تقديمه ردود بسيطة في بعض الأحيان.

وكان الرجل البالغ من العمر 39 عاما، قد استقال من كل وظيفة حظي بها في حياته، بعد الانتقادات المستمرة من مدراءه وزملائه يتهمونه فيها بعدم القيام بأي شيء خلال العمل، مما دفعه إلى التفكير في استغلال مهاراته في “فعل لا شيء” والحصول على المال منها.

ونشر موريموتو إعلانات عن خدماته، قائلا إنه في حال أراد شخص ما كتابة كتاب، أو الدراسة بشكل أفضل، فإنه من الممكن أن “يستأجره” ليجلس معه فقط، وبالتالي سيركز بشكل أفضل.

وبدأ موريموتو بتقديم خدماته مقابل نفقات السفر والطعام فقط، لكن الآن يحصل على حوالي 80 دولارا، ليصل إجمالي ما حصل عليه حتى الآن إلى نحو 282 ألف دولار.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عنه، بعضا من أغرب الأعمال التي قام بها، ومن بينها:

1- مرافقة امرأة خلال توقيعها على أوراق طلاقها.

2- الذهاب إلى مطعم مع رجل لطلب آيس كريم.

3- زيارة شخص في وحدة خاصة بمحاولات الانتحار بمستشفى، بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

4- زيارة شخص في منزله، ليكون بمثابة ذريعة تدفعه للتنظيف بعد تأجيل الأمر لشهور.

5- إمضاء الوقت مع أشخاص يشعرون بالملل أو الوحدة، أو يريدون شخصا يستمع إليهم.

أما أغرب الأعمال التي اضطر موريموتو للقيام بها، فهي الاستماع لرجل وهو يعترف بأعمق أسراره، وهو قيامه بقتل شخص.

وقال موريموتو عن “وظيفته”: “منذ ذلك الحين، أعتقد أنني أنظر إلى الناس بطريقة مختلفة. أدركت أنه حتى الأشخاص الأكثر اعتدالا واستقامة في المظهر، ليسوا كما يبدون”.

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