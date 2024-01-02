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القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في “الكان” تبلغ قرابة الـ3 مليارات يورو

الشروق أونلاين
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القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في “الكان” تبلغ قرابة الـ3 مليارات يورو

أفاد تقرير نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمي أن القيمة التسويقية لجميع المنتخبات الـ24 المتنافسة على لقب النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المؤجلة إلى 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير قد قدرت بقرابة 3 مليارات يورو.

وفقا لتقرير موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في أسعار والقيمة التسويقية للاعبين عبر العالم، ان “القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة في كاس إفريقيا للأمم تقدر بقرابة 3 مليارات يورو، وتحديدا 2.896.01 مليار يورو”،

ويأتى المنتخب الوطنى فى المركز الثاني لأعلى المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية بـ(180.10 مليون يورو) حسب الإحصائية التى نشرها موقع “ترانسفير ماركت” العالمى.

المجموعة الأولى:

 – كوت ديفوار (329.98 مليون يورو)

–  نيجيريا (450.50 مليون يورو)

– غينيا الاستوائية (9.80 ملايين يورو)

– غينيا بيساو (23.20 مليون يورو)

المجموعة الثانية:

–  مصر (131.41 مليون يورو)

-غانا (284.85 مليون يورو )

–  كاب فيردي (21.20 مليون يورو)

– الموزمبيق (3.95 ملايين يورو)

المجموعة الثالثة:

– السنغال (263.90 مليون يورو)

 -الكاميرون (171.20 مليون يورو)

– غينيا (74.38 مليون يورو)

– غامبيا (31.48 مليون يورو)

 المجموعة الرابعة:

– الجزائر (180.10 مليون يورو)

– بوركينا فاسو (99.80 مليون يورو)

–  موريتانيا (8.95 ملايين يورو)

–  أنغولا (30.70 مليون يورو)

المجموعة الخامسة:

–  تونس (59.93 مليون يورو )

–  مالي (163.55 مليون يورو)

–  جنوب أفريقيا (21.75 مليون يورو)

–  ناميبيا (5.80 ملايين يورو).

 المجموعة السادسة:

–  المغرب (374.80 مليون يورو)

 – الكونغو الديمقراطية (107.95 مليون يورو)

 – زامبيا (32.30 مليون يورو)

 – تنزانيا (5.53 مليون يورو)

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