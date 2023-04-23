القيمة السوقية لمسجل هدفين أمام بلوزداد 46 مليار سنتيم

صن داونز الجنوب إفريقي أغنى الفرق في القارة الإفريقية

لم يتمكن فريق شباب بلوزداد من الظهور بوجهه المعتاد، وتكبّد خسارة غير منتظرة، أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي..

وبات الشباب يحتاج إلى معجزة للتأهل إلى نصف النهائي، حيث يتوجب على رفقاء كداد تسجيل فارق أربعة أهداف للوصول إلى المربع الأخير.. أمر من الصعب تحقيقه أمام فريق يملك ثمانية لاعبين في المنتخب الأول، ويعتبر من أنجح الفرق بجنوب أفريقيا، يملكه رجل الأعمال باتريس موتسيبيه، الرئيس الحالي للكاف، وأحد أهم رجال التعدين في جنوب أفريقيا وفي القارة السمراء، وتتخطى ثروته 2.9 مليار دولار أمريكي، ويعد من أغنى الشخصيات في بلاده.

تأسس النادي سنة عام 1970، وفاز باللقب سبع مرات. ويعد صن داونز الأكثر فوزا بهذا اللقب. وفاز بـكأس جنوب أفريقيا أربع مرات، بينما على الصعيد الأفريقي، أحرز الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة موسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري. واستطاع أيضا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 ولكنه خسر اللقب على يد الأهلي المصري.

وفي ما يخص القيمة السوقية للاعبين، يأتي في المقدمة اللاعبين، هدّاف الفريق ونجمه الأول، الناميبي “بيتر شالوليلي”، الذي سجل هدفين أمام بلوزداد بقيمة سوقية تصل إلى 2.3 مليون يورو (46 مليار سنتيم بالعملة الوطنية)، ثم في المركز الثاني، لاعب الوسط التشيلي “مارسيلو أليندي”، صاحب الـ”23″ عامًا، بقيمة مليونيي يورو(40 مليار سنتيم).

وفي المركز الثالث، هنالك لاعب الوسط الدولي الجنوب أفريقي “تيبو موكوينا”، بقيمة 1.6 مليون يورو (32مليار سنتيم)، متقدمًا على الظهير الأيمن “ثابيلو مورينا” بـ”1.5″ مليون يورو (30 مليار سنتيم)، متساويًا في ذات القيمة مع الحارس الدولي “رونوين ويليامز” المنتقل من “سوبر سبورت”.

أما نجم الفريق، خلال السنوات الفائتة “ثيمبا زواني”، فقد تراجعت قيمته السوقية إلى 1 مليون يورو (20 مليار سنتيم)، نسبة إلى تقدمه في العمر، إذ يكمل عامه الرابع والثلاثين في أغسطس المقبل، وكذلك الأورجواياني “جاستن سيرينيو”، الذي تراجعت قيمته إلى 550 ألف يورو (10 ملايير سنتيم). يلعب الفريق مبارياته الرسمية في ملعب لوفتوس فيرسفيلد، الواقع في مدينة بريتوريا، الذي أعيد افتتاحه في عام 2008 لاستقبال كأس القارات 2009، كأس العالم 2010 ويتسع الملعب لجلوس 51,762 متفرج.