“الكابا فَرْغَتْ” وإدارة البرج تبيع حافلتها!

تُعاني إدارة نادي أهلي البرج ضائقة مالية حادّة، أجبرتها مُؤخّرا على بيع حافلة فريقها الكروي في المزاد العلني.

وشوهدت حافلة نادي أهلي البرج في الأيّام القليلة الماضية، تشتغل (نقل المسافرين) عبر الخطّ البرّي الرّابط بين ولايتَي غرداية وتمنراست.

وتموقع أهلي البرج (الكابا) في المركز الـ 15 وقبل الأخير، ضمن لائحة ترتيب فوج “وسط- شرق” لِبطولة القسم الثاني للموسم المُنقضي، ونزل إلى الدرجة الثالثة.

وكانت إدارة نادي مولودية سعيدة قد لجأت مُؤخّرا إلى القرار ذاته وللسبب نفسه، لمّا باعت حافلة فريقها الكروي في المزاد العلني. بعد أن عجزت عن تسديد مستحقّات مالية عالقة، طالب بها مدرب سابق، عقب لجوئه إلى القضاء الذي أنصفه.

صحيح أن بعض الأندية تُعاني ماليا، لكن كل الفرق (بلا استثناء) لا تفقه فن الإدارة المُحترفة، وترشيد النفقات. وبِمعنى أوضح، تذهب أموال الإعانات و”السبونسور” في شراء اللاعبين والمدربين، و”تسمينهم” بِأجور ومنح خرافيتَين، وتضخيم الأرصدة البنكية للمسيّرين.