الكاب يسحق شلغوم العيد ويصر على الصعود

شباب باتنة

أكد شباب باتنة مجددا إصراره في لعب ورقة الصعود إلى القسم الأول، وهذا بعد الفوز العريض الذي حققه فوق ميدانه أمام هلال شلغوم العيد على وقع رباعية كاملة من دون رد، حيث أبدع زملاء بورعدة في هز شباك الضيوف خلال النصف الثاني من المباراة، وهو الأمر الذي كشف عن صحة نوايا العناصر الباتنية التي سرعان ما تداركت الهزيمة التي منيت بها في الخرجة السابقة إلى بسكرة..

حين انهزمت أمام الرائد الحالي للبطولة على وقع هدفين مقابل هدف واحد في مباراة كان بمقدور الكاب أن يعود بنتيجة ايجابية، في الوقت الذي عرف أبناء المدرب بوصبيعة كيف يفتحون صفحة جديدة وايجابية من بوابة مباراة هلال شلغوم العيد، ما يجعلهم يحتلون المرتبة الثانية مناصفة مع “الموب” برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد الحالي إتحاد بسكرة. ولم يخف محيط شباب باتنة ارتياحه بعد هذا الفوز العريض الذي خلف عدة مكاسب فنية ومعنوية، ما يجعل الفريق في رواق جيد لمواصلة التنافس على لعب ورقة الصعود إلى حظيرة الكبار، ولو أن الإشكال الحاصل يكمن في المتاعب المالية التي تلاحق إدارة النادي، بسبب أزمة الديون ومتطلبات الموسم الحالي، في ظل رسم أهداف طموحة للعودة إلى القسم الأول، ما جعل المسيرين يطالبون جميع الجهات الفاعلة من اجل منح يد العون بغية تحفيز اللاعبين والطاقم النفي على مواصلة إثراء المسيرة المحققة منذ بداية الموسم، علما ان الكاب تنتظره خرجة هامة نهاية الأسبوع إلى جيجل لمواجهة الشبيبة المحلية.