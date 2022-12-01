الكاتب بشير فريك: عثمان سعدي ظاهرة فكرية حضارية متميرة

الفقيد المجاهد الدكتور الدبلوماسي عثمان سعدي الشاوي العروبي يبقى ظاهرة فكرية حضارية متميزة فقدته الجزائر بإسلامها وعروبتها وأمازيغيتها، ومن الصعوبة أن يعوض في حقل الدفاع عن الهوية الوطنية في بعدها العربي.

كان باحثا وكاتبا أكاديميا كرس حياته بعد مشاركته في حرب استرجاع السيادة والهوية الوطنية في تأكيد الأصول العربية للأمازيغية من خلال البحث والدراسة والتحليل بمنهجية علمية وأسلوب بيداغوجي مقنع حتى لغلاة الفرنكو بربريست الرافضين لعروبة الجزائر وحتى إسلامها.

كان رحمه الله قلعة صامدة في الدفاع عن اللغة العربية في الجزائر، حيث كانت كتاباته ومؤلفاته ومداخلاته في مختلف المناسبات والمنتديات تثير دائما مناقشات وردود أفعال حادة من خصوم اللغة العربية وبقدر ذلك كان حادا شديد المراس في الرد على الخصوم. ومهما يكن وإن فقدت الجزائر بوفاته واحدا ومن أعمدة الهوية الوطنية فإن ما تركه من مؤلفات وكتب ستبقى بالتأكيد مراجع قوية على مر الأجيال للطلبة والباحثين.