“الكاف”: الجزائر.. بعد كأس العرب اللّقب المحلّي الإفريقي يلوح في الأفق

المنتخب المحلّي الجزائري في معسكره الإعدادي بِالإمارات، شهر نوفمبر من عام 2022.

قالت “الكاف” إن المنتخب المحلّي الجزائري يوجد في رواق جيّد لِإحراز كأس إفريقيا لِهذه الفئة.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وجاء في أحدث بيان لِهيئة الرئيس باتريس موتسيبي: “سيسعى رجال مجيد بوقرة – الفائزون بِكأس العرب نسخة قطر 2021 – إلى صنع الفرجة، وإحراز لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين الغائب عن رفوف خزانة الكرة الجزائرية”.

وشارك المنتخب المحلّي الجزائري مرّة واحدة فقط في منافسة “الشان”، وكان ذلك في طبعة السودان 2011. وحينها بلغ رجال عبد الحق بن شيخة الدور نصف النهائي، واحتلّوا المركز الرّابع.

وبعد إشادتها بِكفاءة المدرب مجيد بوقرة، عدّدت “الكاف” أسماء بعض اللاعبين المحلّيين الجزائريين الموهوبين أو/ والواعدين، وذكرت كلّا من: زكريا دراوي (28 سنة) متوسّط ميدان شباب بلوزداد، وزميله بِالخطّ ذاته أحمد كندوسي (23 سنة) من وفاق سطيف، وماسينيسا نزلة (24 سنة) مهاجم شبيبة القبائل.

ويستهلّ محلّيو “الخضر” بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِمواجهة نظرائهم من ليبيا في الـ 13 من جانفي المقبل، وبعد أربعة أيّام من ذلك يتبارون مع إثيوبيا، ويُسدلون ستار دور المجموعات في الـ 21 من الشهر ذاته أمام الموزمبيق. على أن تُجرى هذه المقابلات بِملعب براقي.