“الكاف”: الجزائر ستُنظّم تظاهرة عالمية بِملاعب مُبهِرة

ملعب عنابة واحتضانه للمباراة الودّية بين المنتخب الوطني المحلّي ونظيره السنيغالي، في الـ 17 من ديسمبر 2022.

ثمّنت “الكاف” احتضان الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة 2023.

ومنذ انطلاقها عام 2009 بِكوت ديفوار، ستُقام منافسة “الشان” لِأوّل مرّة بِالجزائر.

ونقل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم في بيان له، الأربعاء، على لسان الإيفواري دييري نوماندييز دوي رئيس لجنة التحكيم بِهيئته، قوله: “بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين طبعة الجزائر ستكون منافسة عالمية، ومنصّة ممتازة للحكّام الذين انتقيناهم”.

ويُتابع مسؤولو ومُمثّلو كبرى أندية أوروبا منافسة “شان” الجزائر 2023، فضلا عن “المناجرة” وقنّاصي الانتدابات. لِأنها تُشكّل أشبه بـ “سوق” تُعرض فيها خيرة مواهب الكرة، الذين يُمارسون اللّعبة داخل أرجاء القارّة السّمراء.

وعن المنشآت الرياضية التي شيّدتها الجزائر، قالت “الكاف”: “سيُجرى لقاء الافتتاح بِملعب فخم”، وأشارت إلى الميدان الرياضي العصري بِبلدية براقي بِالعاصمة (الصورة المُدرجة أدناه).

وقبل ذلك، كان رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي قد صرّح قائلا إن نسخة الجزائر ستكون أفضل طبعة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، منذ انطلاقها عام 2009.