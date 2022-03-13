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رياضة

“الكاف” بدأت تُعاين منشآت الجزائر الخاصّة بـ “شان” 2023

علي بهلولي
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“الكاف” بدأت تُعاين منشآت الجزائر الخاصّة بـ “شان” 2023

أوفدت “الكاف” مُمثّليها إلى الجزائر، من أجل معاينة ملاعب وميادين تدريب ومرافق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، وكأس إفريقيا أشبال.

ومعلوم أن الجزائر تحتضن منافسة “الشان”، في فترة ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023. بِمشاركة 16 منتخبا، يخوضون مقابلاتهم بِملاعب “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة”، و”19 ماي 1956″ بِعنابة، والمنشأة الأولمبية الجديدة لِوهران. كما تستضيف بلادنا في العام ذاته لكن في شهر أفريل، بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة (صنف الأشبال).

ويقود بعثة “الكاف” المسؤول الكاميروني مبومبو سيدو نجويا، رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، على مستوى الاتحاد القارّي لِكرة القدم.

وتدوم زيارة وفد “الكاف” 5 أيّام انطلاقا من السبت، على أن تتفقّد اللجنة كلّ ما له صلة بِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة رفقة بعض أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، في استقبال مُمثّلي “الكاف”. حيث طافوا رفقتهم المنشآت الرياضية والمرافق الموجودة بِالعاصمة، في انتظار التوجّه (الأحد) نحو عنابة، فقسطينة ووهران، ثمّ العودة إلى العاصمة عند إسدال الستار.

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