“الكاف” تؤهل 9 ملاعب جزائرية لاحتضان المباريات القارية

أعلنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم عن تأهيل تسع ملاعب، لاحتضان مباريات الأندية الجزائرية في البطولات الإفريقية المقبلة، وعلى رأسها رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وهي: ملعب علي عمار، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب 5 جويلية 1962، ملعب الرويبة، بالجزائر العاصمة، ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، ملعب ميلود هدفي بوهران، ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، وملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع استعدادات الأندية الجزائرية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث تمثل الجزائر في النسخة القادمة من دوري الأبطال كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، بينما سيخوض اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد غمار كأس الكونفدرالية.