“الكاف” تتصالح مع “بي إن سبورت” قبل شهر عن موعد “الكان”

ستتكفل ببث مباريات كأس إفريقيا بكوت ديفوار

بعد حوالي ثلاثة أشهر من الطلاق، عادت الأمور إلى سالف عهدها من جديد ما بين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” وقنوات “بيين سبورت” الرياضية، التي ستتكفل بتغطية جميع المنافسات الإفريقية القادمة، بما فيها بث مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة مطلع السنة القادمة بكوت ديفوار.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، الخميس، عن تجديد شراكته مع قنوات “بي إن سبورت” الرياضية، مؤكدا توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن المسائل التي كانت محل نزاع وخلافات بينهما.

وأجرت مجموعة شبكة قنواتي بي إن سبورت والاتحاد الأفريقي، مناقشات أدت إلى إعادة تأسيس شراكة متبادلة المنفعة بين الطرفين خلال السنوات المقبلة، وخاصة قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار مطلع السنة القادمة.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: “كاف ملتزم بشدة بتعزيز وتعزيز مصالح جميع الرعاة والشركاء وبناء علاقات متبادلة المنفعة معهم ومع جميع أصحاب المصلحة لدينا، يعد الالتزام بالحوكمة الجيدة والأخلاق وأفضل الممارسات العالمية جزءًا أساسيًا وحاسمًا من الثقافة والطريقة التي يعمل بها كاف ويدير أعماله”.

وأضاف موتسيبي: “لكي تكون كرة القدم في أفريقيا قادرة على المنافسة عالميًا ومكتفية ذاتيًا، يجب أن تكون جودة كرة القدم الأفريقية ذات مستوى عالمي وجذابة لمشاهدي كرة القدم والجهات الراعية والشركاء”.

إلى ذلك، أكد المسؤول الأول على كرة القدم في إفريقيا: “هناك حاجة أيضًا إلى موارد مالية كبيرة للاستثمار في أكاديميات الشباب وأندية كرة القدم والمنتخبات الوطنية والاتحادات الأعضاء في كاف والملاعب والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم وكاف سعيد بذلك”.

واختتم رئيس الإتحاد الأفريقي تصريحاته، قائًلا: “شراكتنا مع بي إن سبورت ونحن ملتزمون بتنمية هذه العلاقة وتوسيعها بما يعود بالنفع على الطرفين”.

يذكر، أن النسخة القادمة من كأس إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024، ستجري لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، موزعين على 12 مجموعة تتكون من أربعة منتخبات يتأهل الأول والثاني إلى الدور الـ 16.