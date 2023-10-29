“الكاف” تحدد القائمة النهائية للمنتخبات في “كان” كوت ديفوار بـ23 لاعبا فقط

بعدما حددت القائمة الأولية بـ55 لاعبا لكل منتخب

في خطوة مفاجئة وغير مبررة، حددت الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف” القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في “كان” 2023 بكوت ديفوار بـ 23 لاعبا فقط، الأمر الذي سيقلص من خيارات المدربين.

على عكس النسخة السابقة التي احتضنتها الكاميرون سنة 2022، التي شاركت فيها المنتخبات بقائمة ضمت 26 لاعباً، قرر الاتحاد الإفريقي تقليص عدد اللاعبين في نسخة كوت ديفوار والاكتفاء بـ23 لاعبا لكل منتخب يلعب البطولة.

ولم تكشف الهيئة الكروية القارية عن دوافع هذا القرار، الذي سيضيّق كثيرا على المدربين في ضبط قوائمهم النهائية، علما وأن الكاف كانت سمحت لكل منتخب بإرسال قائمة أولية تضم 55 لاعبا.

إلى ذلك سيتسبب هذا القرار في عديد المشاكل بالنسبة لمدربي المنتخبات خلال النهائيات، ويقلص من خياراتهم الفنية، لاسيما بعدما تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا لأول مرة إلى 24 منتخبا، ما يرفع عدد المباريات ويجعل مدة البطولة أطول، وقد يتسبب ذلك في إرهاق اللاعبين وتعرضهم للإصابات.

في نفس السياق، سيؤثر هذا القرار الجديد بتحديد عدد اللاعبين بـ23 لاعبا فقط في طريقة اختيار المدربين للاعبين، حيث سيضطرون لاختيار لاعبين متعددي المناصب، قادرين على اللعب في مراكز مختلفة لتعويض الغيابات التي قد تحدث خلال البطولة.

يذكر، أن “الكاف” كانت أصدرت مؤخرا تعليمة طالبت فيها من المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم المقررة بكوت ديفوار بإرسال، قائمة أولية تضم على الأكثر 55 لاعبا، وذلك 30 يوما قبل انطلاق الدورة النهائية، كما أشارت بأن القائمة النهائية يجب أن تضم لاعبين متواجدين فقط ضمن القائمة الأولية.

في نفس السياق، اتخذت الهيئة الكروية عددا من التعديلات الجديدة الخاصة بالطبعة القادمة، ومن بينها السماح لكل منتخب تعويض لاعب مريض أو مصاب من قائمته النهائية بلاعب آخر من القائمة الموسعة الأولية شريطة إخطار مسؤولي “الكاف” بذلك قبل موعد المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب في كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار بمدينة بواكي، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.

وبحسب رزنامة لقاءات المجموعة الرابعة التي كشف عنها الاتحاد الإفريقي، سيفتتح المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول لـ “الكان” يوم الإثنين 15 جانفي 2024، بمواجهة منتخب أنغولا، بملعب “السلام” بمدينة بواكي، ثم يخوض مباراته الثانية أمام منتخب بوركينافاسو بتاريخ السبت 20 جانفي، فيما يلعب لقاءه الثالث والأخير في هذا الدور في 23 جانفي أمام منتخب موريتانيا.