“الكاف” تحدد تاريخ الثالث من جانفي القادم آخر أجل لإرسال القائمة النهائية

قرعة "كان" كوت ديفوار رسميا يوم 12 أكتوبر والخضر في التصنيف الأول

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الـ 3 من جانفي القادم كآخر أجل أمام الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإرسال أسماء لاعبي المنتخب الوطني الجزائري التي ستشارك بنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري 2023.

علمت “الشروق”، من مصادر مؤكدة، أن الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقت مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تؤكد فيها أن آخر أجل لإرسال قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقررة بكوت ديفوار ستكون يوم الثالث من شهر جانفي.

وأضاف مصدر “الشروق” أن الكاف تكون قد طالبت كل المنتخبات بإرسال قائمة تضم 26 لاعبا. وهذا لتجنب أي عراقيل تواجهها الفرق الـ 24 المشاركة في الدورة، وأبرزها: الإصابات التي تمس اللاعبين، علما أن هذه المنافسة كانت تلعب في النسخات الماضية بـ23 لاعبا.

ويتعرف الخضر على منافسيهم يوم 12 أكتوبر القادم في النهائيات لكأس أفريقيا للأمم، على هامش القرعة التي تستضيفها العاصمة الإيفوارية.

واكتمل الثلاثاء الماضي عقد المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقيا وذلك بعد تأهل منتخب الكاميرون وناميبيا إلى كان الكوت ديفوار 2024 إثر تغلبه على منتخب بورندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وينتظر أن تشهد النسخة المقبلة من المسابقة الأبرز في القارة منافسة قوية في ظل تواجد عدة منتخبات قوية من بينها السنغال والجزائر والمغرب وتونس ومصر وكوت ديفوار ونيجيريا.

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات (شبه رسمي لأنه لم ينشر بعد على الموقع الرسمي للكاف)، المشاركة بحسب ترتيب الفيفا الأخير، حيث يتواجد المنتخب الجزائري في التصنيف الأول مع منتخبات المغرب، السنغال، مصر، تونس، كوت ديفوار، فيما يضم التصنيف الثاني الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، نيجيريا ، جنوب أفريقيا، أما التصنيف الثالث، فيجمع منتخبات الكونغو الديموقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا، وأخيرا التصنيف الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، زامبيا، تنزانيا.

علما، أن كأس إفريقيا 2023 المؤجلة إلى سنة 2024 ستلعب في ستة ملاعب، وهي ملعب إبيمبي الأولمبي (60 ألف متفرج)، ملعب فيليكس هوفويت بواني (40 ألف متفرج)، ملعب السلام (40 ألف متفرج)، ملعب السلام (40 ألف متفرج)، ملعب كورهوغو (20 ألف متفرج)، ملعب سان بيدرو (20 ألف متفرج) وملعب ياموسوكرو (20 ألف متفرج).