“الكاف” تختار المغرب لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي كأس الكاف سيلعب في البنين

سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم في المغرب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة الرواندية كيغالي وشهد حضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان أن نهائي دوري الأبطال المقرّر في 17 جويلية المقبل سيقام في المغرب، فيما يقام نهائي كأس الكاف في البنين في 10 جويلية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة الحدث في شهر يناير الماضي. وتقام حاليا مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب. وشهد الموسم الماضي أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، حيث تمكن الأهلي المصري من حسم اللقب لصالحه في القاهرة على حساب غريمه المحلي الزمالك في المسابقة القارية الأولى، فيما حسم نهضة بركان المغربي نهائي الكونفدرالية في المغرب على حساب بيراميدز المصري.

وتم اتخاذ عديد القرارات أهمها إقامة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 في مصر، وكذلك الحال مع بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.