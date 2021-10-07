الكاف تختار رباعي تحكيم جزائري لتربص القاهرة

كأس افريقيا 2022:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رباعي تحكيم جزائري للدخول في تربص مغلق بالقاهرة في الفترة مابين 25 إلى 29 سبتمبر الجاري تحضيرا لكأس إفريقيا للامم المقررة مطلع في الفترة ما بين9 جانفي الى 6 فيفري 2022،بالكاميرون،الرباعي الجزائري هم السادة مصطفى غربال،بن براهم لحلو (حكام ساحة)،اتشعلي عبد الحق،وقوراري مقران(حكام مساعدون).

وحسب مصادر مؤكدة فإن المشرفين على هذا التربص سيعتمدون أساسا على تلقين الحكام تقنية الفيديو،التي ستعتمد لثاني مرة في كأس افريقيا للأمم بعد تلك التي جرت بالقاهرة سنة 2019 وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنيغالي بنتيجة هدف لصفر من إمضاء المهاجم بونجاح.

و من المنتظر أن يتنقل الحكام الجزائريون إلى القاهرة يوم 21 أكتوبر لحضور التربص،والعودة ستكون مباشرة بعد نهاية التربص،وهو ما يؤكد غياب الرباعي عن الجولة الأولى من البطولة المحترفة المقررة يومي الجمعة والسبت 22 – 23 أكتوبر 202 أكتوبر الجاري.

علما أن التحكيم الجزائري سيكون حاضرا بقوة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر حيث سيدير الدولي الجزائري مصطفى غربال لقاء الجولة الرابعة ، بين المنتخبين الغيني، ونظيره السوداني المقررة في التاسع من أكتوبر القادم بالمغرب.ويساعده الثنائي، عبد الحق اتشعلي و مقران قوراري،ولحلو بن براهم كحكم رابع،في حين يدير الدولي الجزائري عبيد شارف مهدي لقاء الجولة الرابعة من التصفيات،بين المنتخبين الموريتاني و نظيره التونسي،و يساعده الثنائي، عماري بوعبدالله و زرهوني عباس أكرم،وبوخالفة نبيل كحكم رابع،المقررة يوم 10 أكتوبر الجاري بنواقشط.