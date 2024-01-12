“الكاف” تختار زياني ترويجا لِكأس إفريقيا

اختارت “الكاف” اللاعب الدولي الجزائري المُتقاعد كريم زياني، ضمن كوكبة من نجوم الكرة في القارّة السّمراء، للترويج لِنهائيات كأس أمم إفريقيا طبعة كوت ديفوار 2024.

وفسّرت هيئة الرّئيس باتريس موتسيبي اختيار هؤلاء اللاعبين السابقين بينهم زياني، بـ “بناءً على شعبيتهم، والمشاركات في المسابقات الكبرى، والتأثير الاجتماعي”.

وسيحضر زياني رفقة الإيفواري ديدييه دروغبا والنيجيري أوغسطين أوكوشا والتونسي كريم حاجي والمصري أحمد حسن، وغيرهم.

وأضافت: “يُمثّل كل اتحاد عضو مشارك في المنافسة، أحد لاعبيه المشهورين الذين لديهم تاريخ غني في كرة القدم القارّية، بِاستثناء البلد المُضيّف كوت ديفوار الذي يُمثله لاعبين. سيتمّ ربط هؤلاء النّجوم بِمنتخباتهم، وسيُشاركون في التنشيطات الاجتماعية طيلة المنافسة”.

وسبق لِكريم زياني (41 سنة) خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا نُسختَي تونس 2004 وأنغولا 2010، ومونديال جنوب إفريقيا.