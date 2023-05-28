الكاف تختار قاموح وعبان وغربال لنهائيات “كان” أقل من 23 سنة بالمغرب

نحو تعيين لحلو بن براهم لإدارة قمة بن عكنون - ترجي مستغانم

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم سيدير بنسبة كبيرة مباراة الجولة الأخيرة من الرابطة الثانية هواة، مجموعة وسط غرب، بين نجم بن عكنون وترجي مستغانم، المقررة هذا الجمعة بملعب بن عكنون بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء.

وقال مصدر مقرب من لجنة التحكيم، بأن هذه المباراة تعتبر حاسمة ومصيرية للفريقين، حيث يحتل بن عكنون الريادة بفارق نقطة واحدة عن الملاحق الترجي المستغانمي، ويكفيه التعادل لتحقيق الصعود في حين يتوجب على المستغانميين العودة بالزاد كاملا إذا أراد التواجد الموسم القادم في حظيرة الكبار، فهذه المعطيات تجبر لجنة التحكيم بتعيين حكم دولي، لإدارة هذا اللقاء الحاسم والمصيري.

وحسب مصادر الشروق، فإن لجنة التحكيم تملك خيارين فقط، وهما يوسف قاموح، ولحلو بن براهم، باعتبارهما لا ينتميان إلى (منطقة الفريقين)، وبعد التأكد من غياب يوسف قاموح بسبب تنقله إلى موريتانيا لإدارة ذهاب بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بين نواديبو الموريتاني والكويت الكويتي المقرر الجمعة، فإن الاختيار وقع على الحكم لحلو بن براهم ابن مدينة بجاية لإدارة هذه المواجهة الحاسمة،علما أن لجنة التحكيم كانت قد راسلت الاتحاد العربي واختارت لحلو بن براهم وطاقمه لإدارة المواجهة العربية، غير أن لجنة التحكيم طلبت من الاتحاد العربي في آخر لحظة عدم اعتماد بن براهم وتعويضه بالحكم قاموح.

وفي نفس السياق، راسلت إدارتا النجم والترجي لجنة التحكيم من أجل تعيين ثلاثي تحكيم دولي وهو ما اعتمدته لجنة التحكيم التي تريد بدون أدنى شك أن تجرى هذه المقابلة في أحسن الظروف باعتبارها حاسمة ومصيرية للناديين، كما طالبت إدارة الترجي بث اللقاء على المباشر في القناة الوطنية، مع إمكانية فتح اللقاء للجماهير باعتبار أن النجم يلعب بدون جمهور باختيار من إدارة الفريق.

وفي سياق آخر، علمت الشروق أن لجنة التحكيم بالكاف اختارت الحكم الجزائري يوسف قاموح للتواجد كحكم رئيسي في كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة التي من المقرر أن تجرى بالمغرب في الفترة ما بين 24 جوان و8 جويلية 2023، باعتباره أحد الحكام الذين تألقوا بشكل ملفت للانتباه، كما ضمت القائمة أيضا المساعد عبان عادل الذي أكد منذ نيله شارة حكم دولي مساعد أنه بإمكانه التألق قاريا مثلما يتألق محليا، كما تم اختيار الدولي الجزائري مصطفى غربال في تقنية الفار لمساعدة الثمانية حكام الرئيسيين الذين اختارتهم الكاف لهذا الحدث الإفريقي.