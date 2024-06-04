“الكاف” تختار مصطفى غربال لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر 

لحلو بن براهم يدير لقاء بوركينافاسو وسيراليون

اختارت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقمين من الجزائر لإدارة مباريتين تدخلان في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 منطقة إفريقيا، حسب ما أكده مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق”.

أسندت مهمة إدارة مباراة الكاميرون والرأس الأخضر المقررة هذا السبت بداية من الساعة الثالثة زوالا والتي تدخل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ويساعده في مهمته الثنائي مقران قوراري، وأكرم زرهوني، في حين سيكون يوسف قاموح حكما رابعا.

المباراة مقررة بالملعب الأولمبي “أحمد أهيجو” والذي يتسع لأربعين ألف متفرج. علما أن المنتخبين الكاميروني والرأس الأخضر يحتلان المرتبة الأولى مناصفة بأربع نقاط بعد جولتين.

وأوكلت مهمة إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بين بوركينافاسو وسيراليون المقررة يوم الاثنين العاشر من جوان بملعب “26 مارس” بواغادوغو إلى الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم ويساعده في مهمته الثنائي عبان عادل وبوزيت حمزة، فيما تم اختيار الحكم بوخالفة نبيل حكما رابعا.

ويحتل المنتخب المصري ريادة الترتيب في هذه المجموعة بست نقاط بعد جولتين، في حين يحتل منتخب بوركينافاسو المرتبة الثانية بأربع نقاط، أما المنتخب السيراليوني، فيحتل المرتبة الرابعة بنقطة واحدة.

وبنسبة كبيرة، سيغيب هؤلاء الحكام عن الجولة الثامنة والعشرين للرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم 7 جوان الجاري والتي تعرف مقابلات صعبة، حاسمة ومصيرية لبعض الأندية.