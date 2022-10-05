الكاف تختار 4 حكام جزائريين للمشاركة في “شان” الجزائر

يتربصون بالقاهرة شهر نوفمبر القادم

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختار بنسبة كبيرة أربعة حكام جزائريين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي 2023 إلى الرابع من فيفري من نفس السنة.

وحسب مصدر مطلع فإن الكاف اختارت الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة ليكون الحكم الجزائري الوحيد في المنافسة كحكم رئيسي باعتبار أنه حكم دولي منذ 2016، ويعتبر حاليا أحد أحسن الحكام في الجزائر رفقة غربال، عبيد شارف، بن براهم وغيرهم. وسيكون بوكواسة على موعد هذا الأسبوع مع رابطة الأبطال الإفريقية، حيث سيتنقل إلى كوت ديفوار، حيث أسندت له إدارة مباراة أساك أبيدجان الايفواري بضيفه حافيا كوناكري الغيني… وحسب المتتبعين فإن لطفي بوكواسة نال العديد من النقاط الإيجابية هذا الموسم، خاصة أثناء مشاركته في تربصات الكاف آخرها بالقاهرة تحضيرا لكأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر، إضافة إلى أنه نال ثقة مسؤولي التحكيم بالجزائر والكاف ومرشح بقوة للتواجد في الاستحقاقات القادمة.

وفي نفس السياق، قال نفس المصدر أن مساعد الحكم زرهوني عباس أكرم سيكون بنسبة كبيرة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، حيث نال الشارة الدولية سنة 2017 وسيكون هذا الأسبوع في تونس، حيث تم تعيينه مساعدا أول للدولي الجزائري لحلو بن براهم في لقاء رابطة الأبطال الإفريقية بين المنستير التونسي والأهلي المصري المقرر يوم السبت.

في حين وبنسبة كبيرة ستكون الحكمة الجزائرية وهاب أسماء فريال معنية بكأس إفريقيا للاعبين المحليين، علما أن الدولية الجزائرية نالت الشارة الدولية سنة 2018 وشاركت مؤخرا في كأس إفريقيا للسيدات شهر جويلية المنصرم.

كما تم اختيار الدولي الجزائري لحلو بن براهم في تقنية الفار في المنافسة التي ستلعب بالجزائر، حيث يعتبر أحد أحسن الحكام الجزائريين بعد مصطفى غربال الذي سيشارك في كأس العالم بقطر، ابن مدينة بجاية تألق بشكل ملفت للانتباه، حيث شارك مؤخرا في عديد المنافسات أهمها كأس إفريقيا بالكاميرون، حيث أدار بامتياز مقابلتين وعديد المرات كحكم رئيسي في تقنية الفار.

ومن المنتظر أن يتنقل الرباعي بوكواسة، زرهوني، بن براهم ووهاب أسماء فريال إلى القاهرة شهر نوفمبر القادم لحضور التربص الأخير قبل “شان” الجزائر لتلقي آخر التوجيهات قبل المنافسة الإفريقية.

هذا وتم تعيين الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر رفقة الثنائي اتشعلي، وقوراري الطاقم المعين لإدارة مونديال قطر نهاية السنة.