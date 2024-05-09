“الكاف” تخشى تدهور البساط الطبيعي لِملعب نهضة بركان المغربي

يحقّ للمنتخبات أو الأندية الزّائرة التدرّب بِالملعب الذي يحتضن المواجهة الكروية، يوما قبل تنظيمها.

هكذا هو الأمر المُتعارف عليه في لوائح كرة القدم، لكن الاتحاد الإفريقي للعبة منع، الخميس، المنتخب الوطني الجزائري إناث لِصنف أقلّ من 17 سنة من التدرّب بِملعب مدينة بركان المغربية. بِحجّة الحفاظ على البساط الطبيعي خوفا من تدهوره!

وقدّمت “الكاف” تبريرا سخيفا، فحواه أن المنع يشمل أيضا المنتخب المغربي إناث، رغم أنّه الطرف المُستضيف!

واكتفت مُدرّبة المنتخب الوطني الجزائري إناث لِأقلّ من 17 سنة وهيبة رحّال، الخميس، بِمُعاينة ملعب بركان مسرح المواجهة. دون إجراء التدريبات.

ويحلو لِفوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي التباهي بِالجودة الوهمية للبنية التحتية بِبلده، رغم أن ملعب بركان “يُعاني”، مثلما لن يكتمل تشييد ميدان العاصمة الرباط قبل جانفي 2025، الموعد الإفتراضي لِإقامة كأس أمم إفريقيا، ومع ذلك اختطف بيدق “المخزن” قرار تنظيم البطولة القارّية!