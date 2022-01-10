“الكاف” تدين الاعتداء على الصحفيين الجزائريين وتدعو لفتح تحقيق

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الاعتداء على ثلاث صحفيين جزائريين مساء الأحد في الكاميرون، داعية لفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الكاف في بيان لها أنه عقب تسجيل اعتداء بالأسلحة البيضاء ليلة الأحد على ثلاث صحفيين جزائرين أنها تدين بشدة هذا الاعتداء الخطير على الصحفيين و تعلن تضامنها المطلق معهم وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

ودعا الاتحاد الكاميرونيين إلى إدانة العنف وإنجاح الحدث الرياضي الهام الذي تحتضنه بلادهم، كما دعا المنظمين إلى تأمينه وحماية المشجعين والزوار والطواقم الصحفية.

“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

كما ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتداء الذي تعرض له ثلاثة صحفيين جزائريين في دوالا بالكاميرون..

ووصف “الفاف“ الاعتداء الذي طال الصحفيين الجزائريين بالجبان، وقال: “الصحفيون إسماعيل محمد أمقران، ومهدي ضحاك، ومحمد عيساني، المتواجدون بدوالا لتغطية فعاليات كأس الأمم.. تعرضوا ليلة الإثنين، للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون به، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، مع سلبهم بعض الأغراض الشخصية، من بينها هواتفهم النقالة، وجواز سفر“.

وأضاف الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “الاتحاد الجزائري تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، وهذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا، ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين، وفتح تحقيق حول الحادثة“.

وفي الأخير تمنى “الفاف“ الشفاء العاجل للصحفيين الثلاثة، معبرا عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية المتواجدة في الكاميرون.