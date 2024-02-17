“الكاف” تراسل “الفاف”

راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كل الاتحادات الإفريقية، بما فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإخبارها بالمواعيد الرسمية بخصوص تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة بالمغرب سنة 2025..

حيث ستجرى الجولة الأولى والجولة الثانية يومي 2 إلى 10 سبتمبر 2024، أما الجولة الثالثة والجولة الرابعة، فستقام يومي 7 إلى 15 أكتوبر 2024. وأخيرا، الجولة الخامسة والسادسة ستقام يومي 11 إلى 19 نوفمبر 2024. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لازال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يحدّد بعد موعد إقامة هذه البطولة، فإذا كانت هيئة موتسيبي تريد إجراء هذه المنافسة شهر جانفي 2025، فإن المغرب يريد أن تقام في الصيف.. قضية للمتابعة.