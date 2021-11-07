“الكاف” ترخص لحضور 14 ألف مناصر في مباراة “الخضر” أمام بوركينافاسو

رخص الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحضور 14 ألف مناصر بمدرجات ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، في مباراة الجزائر أمام بوركينافاسو لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر.

وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له، عن حصوله على موافقة “الكاف” على طلبه المتمثل في السماح بدخول 14 ألف مناصر، للمواجهة المرتقبة يوم 16 نوفمبر الجاري، بملعب تشاكر بداية من الساعة الخامسة مساء.

وكان “الفاف”، قد تحصل على موافقة السلطات الصحية على دخول الجماهير لمؤازرة “الخضر” في المواجهة الهامة التي تجمعهم بمنتخب “الخيول”، قبل أن تتقدم بطلبها إلى “الكاف” وتتحصل على الموافقة.

وأضاف الإتحاد الجزائري في بيانه، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد بيع التذاكر، والإجراءات اللازمة التي ستتخذ خلال العملية ، وفق البروتوكول الصحي.

ويستفيد أشبال المدرب جمال بلماضي، من دعم الجماهير في اللقاء الكبير الذي يجمعهم بمنتخب بوركينافاسو، وهو الأمر الذي دون شك يعد عاملا محفزا للحفاظ على العادة وتحقيق فوز جديد بملعب الشهيد تشاكر، يؤهلهم إلى المباراة الفاصلة.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد طالب بعد مباراة النيجر، بالسماح بعودة الجماهير لمساندة المنتخب، وتحفيز اللاعبين الذين اشتاقوا إلى الأجواء الرائعة، التي تعوّد أنصار المنتخب على صنعها في المدرجات.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، رفقة بوركينافاسو، مع فارق مريح في الأهداف لصالح “الخضر”، قبل جولتين على اختتام مباريات المجموعة.

ويواجه “الخضر” منتخب جيبوتي يوم 12 نوفمبر الجاري في إطار الجولة الخامسة من تصفيات المونديال، فيما يواجه منتخب “الخيول” منتخب النيجر لحساب نفس الجولة.