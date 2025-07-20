“الكاف” ترفع الدعم المالي للأندية إلى 100 ألف دولار أمريكي

يشارك في المنافسة القارية أربعة أندية جزائرية

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرارًا هامًا في بيان رسمي بشأن الأندية المشاركة في بطولاته القارية دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويمثل الجزائر في الموسم المقبل، في دوري أبطال إفريقيا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، وفي كأس الكاف شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفع قيمة الدعم المالي المقدم لكل نادٍ مشارك إلى 100 ألف دولار أمريكي، بدلًا من 50 ألف دولار أمريكي في الموسم الماضي.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على النحو التالي: “الكاف” يُشيد بتقرير لجنة الامتثال في مجال الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ”الكاف” ويُعزز ممارسات الحوكمة، ويعمل على مضاعفة دعمه المالي بنسبة 100٪ لأكثر من 130 ناديا إفريقيا مُشاركا في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز.

وقدّمت هذه اللجنة، التي يرأسها القاضي، بيترُس داماسيب، نائب رئيس المحكمة العليا في ناميبيا، عرضا خلال الاجتماع الحضوري للجنة التنفيذية لـ”الكاف”، في الرباط، المغرب، ولم تسجّل أي خروقات في الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ”الكاف”، وقدّمت توصيات من شأنها تحسين وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل “الكاف”وتعرب “الكاف” عن امتنانها للقاضي، داماسيب، ولجنته على عملهم الدؤوب وتقريرهم المتكامل.

وتعمل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حاليا على مضاعفة مساهماتها المالية بنسبة 100٪ لأكثر من 130 ناديا إفريقيا مشاركا في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز.

وقال رئيس “الكاف”، الدكتور باتريس موتسيبي: “نحن في “الكاف” سُعداء جدا بتقرير لجنة الامتثال الإداري بشأن أوجه عدم الامتثال أو الضعف في الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ”الكاف”، وسنُنفذ التوصيات المتعلقة بالحوكمة الواردة في هذا التقرير. سيتعاون رئيس اللجنة، القاضي داماسيب، مع شركة، برايس ووترهاوس كوبرز، العالمية لضمان تطبيق “الكاف” والتزامها بأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة.

وأضاف: “سعيد للغاية بالإجراءات الجارية لمضاعفة مساهمات “الكاف” المالية بنسبة 100٪ لكل نادٍ من حوالي 130 ناديا إفريقيا يشاركون في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، لقد ساهمت “الكاف” العام الماضي، ولأول مرة بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ ويجب أن يحصل كل نادٍ الآن على 100 ألف دولار أمريكي”.

وتابع: “راضٍ عن العروض التي قُدّمت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الحضوري لـ”الكاف”، من قبل شركات التسويق العالمية المُختارة، والتي تقدّمت بعطاءات للشراكة مع “الكاف” بشأن المساهمة أو الدفع المالي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي خلال 8 سنوات القادمة، أو خلال المدة التي تسمح بها لوائح المنافسة الخاصة بـ”الكوميسا”، وستُساهم هذه الموارد المالية بشكل كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز تنافسيتها عالميا، وكذلك في الاستثمار في تطوير كرة القدم القاعدية والبُنى التحتية”.

وأتم: “اطلعت أيضا على تقييم لأداء الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية 2025، وأنا واثق من أن الأندية الإفريقية ستُقدّم أداء أفضل وستُحقق نجاحا أكبر في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. وتُعرب “الكاف” عن شكرها لـ”الفيفا” والرئيس، جياني إنفانتينو، على تنظيم بطولة مثيرة وعالمية المستوى ستُساهم في تعزيز التنافسية والنمو العالمي للأندية الإفريقية ولكرة القدم حول العالم”.