“الكاف” تستدعي 40 حكما من بينهم جزائري واحد فقط

كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة:

كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن قائمة تضم 40 حكما، 16 رئيسيا و18 حكما مساعدا و6 حكما للفيديو (الفار)، للإشراف على مباريات كأس افريقيا للأمم لأقل من 20 عاما، والمقررة من 19 فيفري الى 11 مارس 2023 بمصر.

ومن بين هؤلاء الحكام الذين يمثلون 30 بلدا، اختير الحكم الجزائري المساعد، حمزة بوزيت، للمشاركة في هذه الدورة مثلما أكدته الشروق الأحد. وأوردت الكنفيدرالية الإفريقية أن القائمة المعنية تضم حكاما شباب، وهو ما يؤكد التزام الكاف في تطوير الحكام الأفارقة لتحضيرهم للمستوى العالمي، في المستقبل القريب. واختارت الكاف حكاما معنيين بمنافسات عالمية تابعة للفيفا من أجل استغلال المنافسة كمرحلة تحضيرية قبل مشاركاتهم فيها. ومن بين الحكام الرئيسيين الذين ضمتهم قائمة الكاف، توجد أسماء نسوية ويتعلق الأمر بكل من: آكونا ماكالينا من جنوب افريقيا وبشرى كربوبي من المغرب، إضافة إلى حكمات أخريات مساعدات.وصرح رئيس مصلحة التحكيم لدى الكاف، ديزيري نوماندييز دوي، لموقع الكاف “التزمنا بتغيير صورة التحكيم الافريقي وعلى هذا الأساس نعول كثيرا على عنصر الشباب. وتضم هذه المجموعة مستقبل التحكيم الإفريقي”.

وتعرف الطبعة الـ32 مشاركة 12 فريقا ويتعلق الأمر بكل من: مصر، السنغال، نيجيريا، الموزمبيق، أوغندا، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، الكونغو، غامبيا، تونس، البنين وزامبيا. وتتأهل المنتخبات التي تبلغ الدور نصف النهائي مباشرة إلى كأس العالم لأقل من 20سنة للفيفا، المقررة بإندونيسيا من 20 ماي إلى 11 جوان 2023.