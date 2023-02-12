-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فريق الإغاثة الجزائري ينقذ امرأة بعد 7 أيام تحت الردوم في تركيا (فيديو)
رياضة
لم تستقبل شباكه أي هدف طوال الدورة

“الكاف” تشيد بالمنتخب الوطني المحلي

ع. ع
  • 108
  • 0
“الكاف” تشيد بالمنتخب الوطني المحلي

أشادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بالرقم الاستثنائي الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري خلال الطبعة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبن المحليين 2022 بعد نجاح كتيبة الناخب الوطني مجيد بوقرة من الحفاظ على نظافة شباكها طيلة مجريات البطولة.

وكتبت الكونفدرالية الإفريقية عبر منشور لها عبر تويتر: “الجزائر هي المنتخب الوحيد الذي لعب كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في نفس النسخة دون أن تهتز شباكه أي أهداف، في إنجاز يعد سابقة في تاريخ هذه المنافسة”.

وحصد الخضر العلامة الكاملة في طريقه إلى نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، بعد أن فازو بكل مبارياتهم، منها ثلاث مباريات في الدور الأول، فاز بها بذات النتيجة على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق، قبل أن يتجاوز عقبة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، ثم الفوز على النيجر بخماسية نظيفة.وقاد مجيد بوقرة المنتخب الوطني المحلي لنهائي بطولة “الشان” قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح (4-5) بعد نهاية الـ 120 دقيقة للمباراة بالتعادل السلبي.ولم يسبق لأي منتخب أن سجل هذا الرقم في النسخ السابقة من البطولة، حتى بالنسبة للمتوجين باللقب، ما يجعل نتائج “الخضر” في “شان 2022” استثنائية بكل المقاييس.

مقالات ذات صلة
هذا الثلاثي يتنافس على جائزة أحسن لاعب في العالم

هذا الثلاثي يتنافس على جائزة أحسن لاعب في العالم

بلوزداد والقبائل مطالبان باللعب من أجل لقب رابطة أبطال إفريقيا

بلوزداد والقبائل مطالبان باللعب من أجل لقب رابطة أبطال إفريقيا

وضعية مقلقة لنجوم “الخضر” قبل تربص مارس

وضعية مقلقة لنجوم “الخضر” قبل تربص مارس

بوزوق يساهم في خماسية الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

بوزوق يساهم في خماسية الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

الكوكي يمتلك عرضين من الدوري المصري

الكوكي يمتلك عرضين من الدوري المصري

“لا يعقل أن نبيع أحد أفضل لاعبينا”

“لا يعقل أن نبيع أحد أفضل لاعبينا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد