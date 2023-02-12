“الكاف” تشيد بالمنتخب الوطني المحلي

لم تستقبل شباكه أي هدف طوال الدورة

أشادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بالرقم الاستثنائي الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري خلال الطبعة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبن المحليين 2022 بعد نجاح كتيبة الناخب الوطني مجيد بوقرة من الحفاظ على نظافة شباكها طيلة مجريات البطولة.

وكتبت الكونفدرالية الإفريقية عبر منشور لها عبر تويتر: “الجزائر هي المنتخب الوحيد الذي لعب كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في نفس النسخة دون أن تهتز شباكه أي أهداف، في إنجاز يعد سابقة في تاريخ هذه المنافسة”.

وحصد الخضر العلامة الكاملة في طريقه إلى نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، بعد أن فازو بكل مبارياتهم، منها ثلاث مباريات في الدور الأول، فاز بها بذات النتيجة على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق، قبل أن يتجاوز عقبة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، ثم الفوز على النيجر بخماسية نظيفة.وقاد مجيد بوقرة المنتخب الوطني المحلي لنهائي بطولة “الشان” قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح (4-5) بعد نهاية الـ 120 دقيقة للمباراة بالتعادل السلبي.ولم يسبق لأي منتخب أن سجل هذا الرقم في النسخ السابقة من البطولة، حتى بالنسبة للمتوجين باللقب، ما يجعل نتائج “الخضر” في “شان 2022” استثنائية بكل المقاييس.