“الكاف” تصدر بيانا بخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027

أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، بيانا بخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأكدت “كاف” أن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، التي ستنظم بشكل مشترك في كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا، ستقام بمشاركة 24 منتخبا.

ونفت الكونفدرالية الإفريقية في بيانها التوضيحي ما تردد بشأن رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 28.

وستقام نهائيات كأس إفريقيا، التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.

وتجرى الجولات الست الخاصة بتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بين شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين.

وسيستهل “الخضر” مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب زامبيا على ميدانهم، في مباراة مبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 24 و26 سبتمبر 2026.