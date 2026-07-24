“الكاف” تصدر بيانا بخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027
أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، بيانا بخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وأكدت “كاف” أن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، التي ستنظم بشكل مشترك في كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا، ستقام بمشاركة 24 منتخبا.
ونفت الكونفدرالية الإفريقية في بيانها التوضيحي ما تردد بشأن رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 28.
CLARITY:
At Wednesday’s press conference, CAF President Dr Patrice Motsepe confirmed that the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations in 2027 will have 24 National Teams.
Media reports suggesting otherwise is untrue.
The AFCON 2027 will be played in June-July 2027 and the… pic.twitter.com/5epJB9WtMU
— CAF Media (@CAF_Media) July 23, 2026
وستقام نهائيات كأس إفريقيا، التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.
وتجرى الجولات الست الخاصة بتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بين شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين.
وسيستهل “الخضر” مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب زامبيا على ميدانهم، في مباراة مبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 24 و26 سبتمبر 2026.