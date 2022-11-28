الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب حملاوي بقسنطينة

تحسبا لكأس أمم إفريقيا للمحليين

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عدة ملاحظات بخصوص التهيئة الخارجية لملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقررة بالجزائر ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية قسنطينة، قد تلقت تقريرا مفصلا من طرف ممثلي الكاف، يتضمن أشغال إعادة التهيئة بداخل الملعب، وكذلك على مستوى محيطه الخارجي. وتشمل عملية إعادة التهيئة، الطرقات والأرصفة خارج الملعب إضافة إلى تغيير نظام الإنارة وتركيب أجهزة مكبرات الصوت ذات الجودة العالية، وكذلك وضع البوابات الإلكترونية الخاصة بالتذاكر وغيرها. ونسقت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء مع مصالح الولاية ومديرية الشباب والرياضة، لعقد اجتماعات للتكفل الفوري بالملاحظات المرفوعة من قبل وفد الكاف.