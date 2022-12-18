الكاف تعلن عن الدول التي تريد احتضان “كان” 2025

جنوب إفريقيا، زامبيا، السنغال ترشحوا في آخر لحظة

اكتمل عدد الدول المنافسة على بطولة كأس أفريقيا لعام 2025 بعد انسحاب غينيا من تنظيمها، ليصل إلى 6 دول إفريقية أبدت نيتها في الترشح رسميا لاحتضان فعاليات “كان” 2025، وانضمت في آخر لحظة كل من جنوب إفريقيا، زامبيا، السنغال إلى الدول الثلاث الأولى التي أودعت ملفاتها الجمعة الماضي، لدى مكتب الاتحاد الإفريقي بمصر.

وحسب ما أعلن عنه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن القائمة النهائية للدول التي وضعت ملف ترشحها لاستضافة “كان” 2025، شملت دول الجزائر والسنغال والمغرب وزامبيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى ملف ثنائي مشترك بين نيجيريا والبينين.

وكانت الجزائر السباقة في إبداء نيتها الترشح أثناء إجراء قرعة “الشان” التي أقيمت في الجزائر يوم الفاتح أكتوبر المنقضي، ودخلت طريق المنافسة نيجيريا والبنين في ملف مشترك بينهما، بالإضافة إلى المغرب.

وفي اليوم الأخير لإيداع ملفات الترشح لكأس أفريقيا 2025 تحركت ثلاث دول وهي جنوب افريقيا، زامبيا، السنغال لتنضم إلى قائمة المترشحين المعلن عنها سابقا.

ليشتد بذلك الصراع على تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من كأس إفريقيا للأمم، باعتبارها فرصة سانحة لبعض الدول لإبراز قدراتها وإمكاناتها.

ودخلت الجزائر التي تبدو أوفر حظا لاحتضان هذا السباق بقوة، حيث أرفقت في ملفها منشآت رياضية ضخمة، على غرار الملاعب الرياضية المجهزة حديثا بأحدث التقنيات، كملعب ميلود هدفي بوهران وملعب براقي بالعاصمة وملعب الدويرة ومصطفى تشاكر، إلى جانب 30 ملعبا خاصا بالتدريبات بالنسبة للفرق المشاركة.

وسيجري الاتحاد الإفريقي، بين 5 و25 جانفي 2023، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 فيفري 2023 للبلد المضيف للبطولة. للتذكير، فإن الاتحاد القاري قد منح عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون، 2021 لساحل العاج، 2023 لغينيا. لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وساحل العاج 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.