الكاف تعلن عن مواعيد مسابقاتها

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن مواعيد المسابقات الرياضية التي ستنظمها بداية من سبتمبر الحالي حتى جانفي 2023.

واختار الـ”كاف” يوم 10 سبتمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة الـ”سوبر” الإفريقي والتي ستجمع بين فريقي الوداد المغربي الفائز بلقب أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي الحاصل على كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وذكر الكاف أن قرعة دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية 2023 ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل في مصر، لكنها لم تحدد اليوم بعد. كما حددت أيضا موعد قرعة دور الـ32 لملحق مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية والتي ستقام يوم 18 أكتوبر المقبل، حيث يقام هذا الدور مع الخاسر من دور الـ64 لمسابقة أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي للمسابقتين خلال شهر سبتمبر الجاري. وأضاف الكاف أن نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين ستقام في الجزائر ابتداء من 13 جانفي وحتى الرابع من فيفري 2023.