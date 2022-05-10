الكاف تعيد الاعتبار إلى حيمودي وتعينه محافظا للحكام

بعد تجاهله من طرف الفاف

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن لجنة التحكيم للكاف أعادت الاعتبار للحكم الدولي السابق، جمال حيمودي، واختارته رسميا ليكون ضمن الرسميين التابعين للكاف، بتعيينه مراقبا للحكام في اللقاءات التي تسيرها الهيئة الإفريقية.

وستكون أول مباراة للدولي الجزائري السابق في داكار، بين المنتخبين السنغالي والبنيني، التي تدخل في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار.

علما أن حيمودي بعد اعتزاله التحكيم سنة 2014، تم تهميشه من طرف الفاف، حيث لم يسند إليه أي منصب في التحكيم الجزائري، بسبب حسابات ضيقة، ليعود من الباب الواسع إلى الهيئة الإفريقية، معتبرة أنه يستطيع خدمة التحكيم الإفريقي في السنوات القادمة.

وكان جمال حيمودي قد تألق في كأس العالم 2014، حيث أدار أربعة لقاءات، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث بين البرازيل وهولندا.

وفي سياق آخر، علمت “الشروق” بأن الكاف لم تعتمد على أي طاقم تحكيم جزائري، في تصفيات كأس إفريقيا 2023، بسبب عدم وجود أي حكم في فئة “النخبة ب”، خاصة بعد نزع الشارة الدولية للدولي السابق نبيل بوخالفة، ليبقى التحكيم الجزائري يعيش أزمة حسابات ضيقة، ولم يبق سوى غربال وبن براهم وقوراي، واتشعلي وعبيد شارف يحفظون ماء وجه التحكيم الجزائري، الذي يعيش خلافات حادة بين كل المسؤولين أثرت على مستوى التحكيم الجزائري محليا وقاريا.