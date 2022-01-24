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رياضة

“الكاف تعيّن تقنيا جزائريا مشرفا فنيا لمباريات “الكان”

سليم.ع
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“الكاف تعيّن تقنيا جزائريا مشرفا فنيا لمباريات “الكان”

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعيين “الكاف” للمدير الفني الجزائري عامر شفيق، مشرفا فنيا ضمن طاقم يقوم بمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المدير الفني عامر شفيق تم تعيينه عضوا في لحنة فنية تقوم بإعداد تقارير فنية عن مباريات “الكان”.

وتابع عامر شفيق في دور المجموعات جميع مباريات المجموعة السادسة، لتسليط الضوء على الجانب الفني لها، وتقديم التحليلات والإحصائيات الخاصة بها.

كما قام المدير الفني الوطني بمتابعة لقاء بوركينافاسو والغابون لحساب ثمن النهائي، على أن يحضر أيضا مباراة مالي وغينيا الإستوائية المقررة الأربعاء، وسيتم عند إنتهاء البطولة تقديم تقرير نهائي عن البطولة الإفريقية.

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