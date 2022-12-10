“الكاف” تفكر في اختيار منظمي الثلاث نسخ المقبلة من “الكان”

أسبوع قبل نهاية المهلة المحددة لتأكيد المشاركة

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) ينتظر تأكيد البلدان التي أبدت نيتها في احتضان كأس إفريقيا 2025 في التاريخ الذي حددته الكاف وهو 16 ديسمبر الجاري، قبل إرسال لجان تفتيش إلى هذه البلدان قبل الإعلان الرسمي في العاشر من فيفري 2023 عن منظم البطولة.

قال مصدر مقرب من الكاف لـ”الشروق”، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفكر في إسناد طبعات 2025،2027،2029 إلى الدول التي أكدت ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا القادمة، وحسب نفس المصدر، فإن الجزائر هي أول بلد أكد ترشحه لاحتضان كأس إفريقيا 2025، ثم المغرب، وبعدها نيجيريا والبنين في ملف مشترك، وبالتالي، فإن “الكاف” تفكر في إسناد لهذه الدول الطبعات القادمة لهذه المنافسة القارية.

مصدر آخر قال لـ”الشروق” إن كأس إفريقيا 2025 ستجرى بمنطقة شمال إفريقيا سواء في الجزائر أو المغرب، وبعدها في نيجيريا والبنين، لتعود مرة أخرى إلى شمال إفريقيا، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية أصبحت غير جاهزة لجلب منتخبات افريقية إلى ترابها بسبب المشاكل التي تعيشها، سواء من حيث البنى التحتية أو نقص الموارد المالية، فماعدا بعض الدول التي تعد على أصابع اليد الواحدة فإن كل الدول الأخرى لا تملك لا ملاعب ولا فنادق، خاصة وأن هذه المنافسة ستلعب بـ24 منتخبا، وهم بحاجة إلى إمكانات كبيرة.

وعن الملف الجزائري، قال مصدر مقرب من الفاف لـ”الشروق”، إن “الاتحاد الجزائري بصدد تحضير كل ما تطلبه “الكاف” ليكون جاهزا قبل يوم الجمعة القادم، التاريخ المحدد من طرف الإتحاد الإفريقي لاستقبال طلب الاحتضان، الذي يضم إضافة إلى الملاعب والمرافق الموجودة في دفتر الشروط، “الموافقة الحكومية” التي تلزم مسؤولي الدول المرشحة لاحتضان كأس إفريقيا تقديم كل الضمانات لإنجاح العرس الإفريقي.

مصدر “الشروق”، أكد أن الاتحاد الجزائري الذي يعكف هذه الأيام على تحضير كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” المقررة بالجزائر بداية من 13 جانفي القادم، يعمل ليل نهار لتقديم ملف قوي لكي يلقى إجماعا من طرف أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي سيرسل في التاريخ المحدد.

وكانت الجزائر قد أكدت احتضانها لكأس أمم إفريقيا 2025 في رسالة وجهت سابقا للكاف، خاصة بعد أن كانت أول من أعلن رسميا نيته في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، وهذا عن طريق وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي قال خلال قرعة كأس أفريقيا للاعبين المحليين: “قررنا التقدم بملف قوي لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، والجزائر كما يرى الجميع قادرة على احتضان أي تظاهرة رياضية، وسندافع عن هذا الملف بكل قوة… الرئيس عبد المجيد تبون يساند هذه الخطوة وسبق وأن أكد ذلك أيضاً لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الذي بدوره يرى أن الجزائر قادرة على احتضان هذه المنافسة الإفريقية”.