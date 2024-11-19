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رياضة

الكاف تقصي بن بوط

الشروق أونلاين
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الكاف تقصي بن بوط

أقصت الكاف الدولي الجزائري، أسامة بن بوط، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة، من قائمة “الكاف” للاعبين المرشحين لجائزتها السنوية.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن القائمة المصغرة، للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لسنة 2024. وشهدت هذه القائمة المصغرة، غياب اسم أسامة بن بوط، الذي كان مرشحا في القائمة الأولى التي ضمت 10 أسماء. كما غاب الحارس الدولي الجزائري، أيضا، عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين من طرف “الكاف”، لجائزة الأفضل لسنة 2024، وضمت هذه القائمة المصغرة التي كشفت عنها “الكاف” خمسة أسماء وهي: اسوفو دايو، أحمد سيد زيزو، مصطفى شوبير، روان ويليامس.

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