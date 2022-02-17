“الكاف” تكشف عن اسم ملعب مقابلات الأندية الجزائرية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، عن الملعب الذي سيحتضن مواجهات الأندية الجزائرية في رابطة أبطال وكأس “الكاف”.

وكانت أندية شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة، قد خاضت لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات خارج القواعد. وذلك في تونس وغينيا كوناكري وجنوب إفريقيا، على التوالي.

وستخوض الأندية الجزائرية الثلاثة مقابلاتها في ملعب “5 جويلية 1962” بِالعاصمة، انطلاقا من الجولة الثانية، وفقا للجدول المذكور أدناه.

ومعلوم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتّخذ إجراءات صارمة، بِخصوص منح الملاعب رخصة احتضان مقابلات رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.

وبِشأن مواقيت المقابلات، ضبط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثة مواعيد ولِأسباب تلفزيونية، وهي (بِالتوقيت الجزائري): الثانية بعد الظهر، والخامسة مساءً، والثامنة ليلا.

رابطة أبطال إفريقيا:

في الـ 18 من فيفري 2022، وعلى الساعة الثامنة مساءً:

وفاق سطيف – الرجاء البيضاوي المغربي.

في الـ 19 من فيفري 2022، وعلى الساعة الثامنة مساءً:

شباب بلوزداد – الترجي التونسي.

كأس “الكاف”:

في الـ 20 من فيفري 2022، وعلى الساعة الثامنة مساءً:

شبيبة الساورة – ليوباردس من إيسواتيني.