“الكاف” تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة

بطولة إفريقيا للمحليين "شان 2024":

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، عن المجسم الجديد لكأس بطولة إفريقيا للمحليين “شان 2024″، المقررة في الفترة الممتدة من 2 إلى 30 أوت الجاري في كينيا أوغندا وتنزانيا، وهذا بمشاركة ثلاثة من رموز الكرة المستديرة في القارة، فيكتور وانياما (كينيا)، دينيس أونيانغو (أوغندا) ومريشو نغاسا (تنزانيا).

وقد جاء إطلاق الكأس الجديدة ضمن حملة تجديد الهوية الخاصة بالبطولة، حيث تسعى الهوية المعاد تصميمها إلى تسليط الضوء على الجذور الثقافية العميقة، الوحدة والتفوق الكروي الذي يميز البطولة ومكانتها ضمن منظومة كرة القدم الإفريقية، بحسب بيان الهيئة الكروية القارية.

وقد تم تصميم الكأس بأسلوب عصري وأنيق، يجمع بين عناصر من الذهب والفضة، ممثلا بذلك هيبة البطولة وارتفاع مكانتها المتصاعد.

ويتميز التصميم المركزي بسلسلة من 54 خطا تحيط بالكأس، كل خط منها يمثل واحدة من الاتحادات الأعضاء في القارة. وفي قلب التصميم توجد خريطة إفريقيا، كرمز قوي للطابع القاري الشامل للبطولة.

كما يعكس هذا التصميم القيم الأساسية للبطولة، وهي الوحدة، التنوع والتقدم. فكل خط يرمز إلى الرحلة الفريدة لكرة القدم الإفريقية، المبنية على الشغف، المهارة وأحلام أجيال من اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وسيستهل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين المتواجد ضمن المجموعة الثالثة، مشاركته غدا الاثنين 4 أوت، بلقاء أمام أوغندا على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة الثالثة في نفس الملعب، ثم ملاقاة منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في نفس التوقيت بملعب مانديلا.

ويختتم المنتخب الجزائري الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت على الساعة السادسة مساء بملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.