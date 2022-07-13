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رياضة

“الكاف” تكشف عن تاريخ قدوم الرئيس موتسيبي إلى الجزائر

علي بهلولي
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“الكاف” تكشف عن تاريخ قدوم الرئيس موتسيبي إلى الجزائر
ح.م
باتريس موتسيبي

أكّد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم برمجة رئيس الهيئة باتريس موتسيبي، لِزيارة إلى الجزائر.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له نشره مساء الأربعاء، إن زيارة موتسيبي إلى الجزائر، ستكون بِتاريخ السبت المقبل.

وأشارت “الكاف” إلى تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية للاعبين المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023.

وقبل ذلك، الأربعاء، كان باتريس موتسيبي قد زار إثيوبيا. على أن يُسافر إلى جنوب السودان وأوغندا هذا الخميس، ثم إلى السيشل في اليوم الموالي.

“زفيزف”.. أوّل لقطة وأوّل هدف!

وكان رئيس “الفاف” جهيد زفيزف الجمعة الماضية، وفي تصريحات للقناة الإذاعة الأولى، قد كشف عن برمجة موتسيبي لِزيارة إلى الجزائر، في آجال لا تتجاوز مدّة الأسبوع.

وأوضح جهيد زفيزف بِأنه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، فهنّأه على فوزه بِانتخابات “الفاف، وأخبره بِقدومه إلى الجزائر في الأيّام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الجزائري أنه سيتباحث مع موتسيبي، آخر تطوّرات تحضيرات الجزائر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُنافسة المُقرّر تنظيمها ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. فضلا عن أمور أخرى.

وهكذا يكون جهيد زفيزف قد استهلّ مشواره الجديد على رأس “الفاف”، بِطريقة قوية وواعدة. ذلك أن قدوم المسؤول الأوّل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن يكون خصّيصا لِملف “شان” 2023. بل يرمز إلى صفحة جديدة ناصعة البياض، تُريد “الكاف” فتحها مع مسؤولي الكرة الجزائرية.

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التعليقات
4
  • معلق حر

    المشكل في لجنة التحكيم للكاف، فيها ما يقال، ثم أن مبارة الكاميرون كانت تحث إشراف مباشر للفيفا و كان هناك فار برتغالي غير جيد مع حكام فار من ألمانيا. ثم الدور الدي يجب أن تقوم به الفاف هو المساهمة في تعزير النزاهة و الشفافية لرياضة كرة القدم إفريقيا و عالميا و ليس دخول في نفس الإنحرافات بما يسمى ألعاب الكواليس بعنوان حماية المنتخب الوطني.

    3
  • عبد العزيز

    بعد ايه بعدخراب مالطا نحن لا نريد صفحة جديدة بل نريد حقنا لاينفعنا هذا الاتحاد أصبحنا نبكي على زمن الهواري بومدين

    -11
  • رياضي

    بعد اقضائنا من كاس العالم بطريقة خبيثة لم نعد نرى فيهم الا الصفحات السوداء

    -4
  • حماده

    بعد ما طفرت !

    -2

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