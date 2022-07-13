“الكاف” تكشف عن تاريخ قدوم الرئيس موتسيبي إلى الجزائر

أكّد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم برمجة رئيس الهيئة باتريس موتسيبي، لِزيارة إلى الجزائر.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له نشره مساء الأربعاء، إن زيارة موتسيبي إلى الجزائر، ستكون بِتاريخ السبت المقبل.

وأشارت “الكاف” إلى تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية للاعبين المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023.

وقبل ذلك، الأربعاء، كان باتريس موتسيبي قد زار إثيوبيا. على أن يُسافر إلى جنوب السودان وأوغندا هذا الخميس، ثم إلى السيشل في اليوم الموالي.

“زفيزف”.. أوّل لقطة وأوّل هدف!

وكان رئيس “الفاف” جهيد زفيزف الجمعة الماضية، وفي تصريحات للقناة الإذاعة الأولى، قد كشف عن برمجة موتسيبي لِزيارة إلى الجزائر، في آجال لا تتجاوز مدّة الأسبوع.

وأوضح جهيد زفيزف بِأنه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، فهنّأه على فوزه بِانتخابات “الفاف، وأخبره بِقدومه إلى الجزائر في الأيّام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الجزائري أنه سيتباحث مع موتسيبي، آخر تطوّرات تحضيرات الجزائر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُنافسة المُقرّر تنظيمها ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. فضلا عن أمور أخرى.

وهكذا يكون جهيد زفيزف قد استهلّ مشواره الجديد على رأس “الفاف”، بِطريقة قوية وواعدة. ذلك أن قدوم المسؤول الأوّل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن يكون خصّيصا لِملف “شان” 2023. بل يرمز إلى صفحة جديدة ناصعة البياض، تُريد “الكاف” فتحها مع مسؤولي الكرة الجزائرية.