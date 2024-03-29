“الكاف” تكشف عن تواريخ منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن تواريخ نهائيي منافستي رابطة الإبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجاري (2023-2024). ويجرى هذان النهائيان في مقابلتين: ذهاب وإياب، وذلك خلال شهر ماي المقبل.

ويلعب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، التي يعد فريق اتحاد الجزائر حاملا للقب، يوم الأحد 12 ماي 2024، فيما تمت برمجة مقابلة الإياب يوم الأحد 19 ماي 2024.

وتقام جولة الذهاب لربع نهائي كاس الكاف غدا الأحد بلقاء مودرن فيوتشر المصري مع مواطنه الزمالك، فيما يتنقل اتحاد الجزائر لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، ويلتقي أبو سليم الليبي ضيفه نهضة بركان كما يواجه الملعب المالي ضيفه دريمز الغاني.

وفيما يخص منافسة رابطة الأبطال، فإن نهائي ذهاب سيكون يوم السبت 18 ماي 2024، أما الإياب فسيقام يوم السبت 25 من ذات الشهر.

نهائي رابطة أبطال إفريقيا:

– مباراة الذهاب: السبت 18 ماي 2024

– مباراة الإياب: السبت 25 ماي 2024

نهائي كأس الكونفدرالية:

– مباراة الذهاب: الأحد 12 ماي 2024

– مباراة الإياب: الأحد 19 ماي 2024