“الكاف” تمنح الضّوء الأخضر لِإدارة شبيبة القبائل

كأس الاتحاد الإفريقي

رسّمت “الكاف” ملعب “5 جويلية 1962” ميدانا لِمباراة شبيبة القبائل والضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي شبيبة القبائل، الخميس.

وتُجرى هذه المباراة مساء الـ 27 من جوان المقبل، ضمن إطار إياب الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي.

وقبل ذلك في الـ 20 من الشهر ذاته، تُجرى مباراة الذهاب بِالكاميرون.

ويسمح ملعب “5 جويلية 1962” بِاستعمال تقنية الفيديو، كما يمنح صورة “مُشرقة” للمشاهد عبر التلفزيون، عكس ميدان “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو. وهو ما استحسنته “الكاف”.

وبِاستثناء التتويج بِكأس إفريقيا للأندية البطلة (رابطة أبطال إفريقيا) عام 1981، حيث لعبت جمعية إلكترونيك تيزي وزو لقاء الذهاب بِميدان “1 نوفمبر 1954″، أمام نادي فيتا كلوب الزائيري (الكونغو الديموقراطية حاليا). خاض “الكناري” مقابلاته النهائية داخل القواعد بِملعب “5 جويلية 1962″، وذلك في: تتويجات 1990 (كأس إفريقيا للأندية البطلة) أمام ناكنا ريد ديفلس الزامبي، و1995 (كأس الأندية الفائزة بِالكؤوس) أما جوليوس بيرغر النيجيري، و2000 أمام الإسماعيلي المصري، و2001 أمام النجم الساحلي التونسي، و2002 أمام رعد ياوندي الكاميروني (كأس “الكاف”).