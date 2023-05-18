“الكاف” تمنح العلامة الكاملة للتنظيم الجزائري

إحدى مقابلات "كان" الأشبال 2023 بِالجزائر.

منحت “الكاف” العلامة الكاملة للجزائر، بعد نجاح تنظيم بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم.

ويُسدل ستار “كان” الأشبال بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة هذا الجمعة، بعد أن انطلقت المنافسة مساء الـ 29 من أفريل الماضي.

وقالت “الكاف” في بيان لها نشرته، الخميس: ” حتّى الآن، حقّقت بطولة توتال إنرجي لِكأس أمم إفريقيا صنف 17 سنة نسخة الجزائر 2023 نجاحا باهرا، حيث استقطبت عددا من كبار الكشّافة (المناجرة) من الأندية الإفريقية الرّائدة وكذلك الفرق الأوروبية”.

وهكذا أبدعت الجزائر في احتضان تظاهرتَين قاريتَين كبيرتَين لِكرة القدم مطلع العام الحالي، في ظرف 4 أشهر فقط: بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، وكأس إفريقيا أشبال.

وسخّرت الجزائر ملاعب بِمواصفات عالمية، ومراكز تدريب عالية الجودة، وفنادق فخمة، فضلا عن مرافق أخرى تليق بِالمنافسات الدولية المُحترمة.