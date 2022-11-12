-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الكاف” تمنح كوت ديفوار الضّوء الأخضر لِتنظيم كأس إفريقيا 2024

الشروق الرياضي
  • 1216
  • 0
“الكاف” تمنح كوت ديفوار الضّوء الأخضر لِتنظيم كأس إفريقيا 2024
ح.م
رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي رفقة الوزير الأوّل الإيفواري باتريك أشي.

رسّمت “الكاف” تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم نسخة 2024، بِكوت ديفوار.

جاء ذلك خلال زيارة قادت رئيس “الكاف” باتريس موتسيي إلى كوت ديفوار، الجمعة. حيث التقى هناك بِالسلطات العليا لِهذا البلد.

وخلصت الزيارة إلى إمضاء اتّفاقية بين “الكاف” والحكومة الإيفوارية، تقضي بِإسناد مهمّة تنظيم “كان” 2024 – وبِصفة رسمية – إلى هذا البلد الذي يقع في غرب القارّة السّمراء.

وستُقام المنافسة ما بين شهرَي جانفي وفيفري 2024، وبِستّة ملاعب تنتمي إلى خمس مدن إيفوارية.

وتُجرى مباراة الافتتاح واللّقاء النهائي بِالملعب الأولمبي إيبيمبي بِمدينة أبيدجان، وهو منشأة رياضية تتّسع لـ 60 ألف متفرّج، ودُشّنت في خريف 2020. وتبلغ الطاقة الإستيعابية لِملعب آخر 45 ألف مُتفرّج، و40 ألف مقعد لِميدان ثالث، بينما لا تتجاوز الطاقة الإستيعابية للملاعب الثلاثة المتبقية 20 ألف مقعد لِكلّ ميدان.

غير أن “الكاف” دوّنت ملاحظات سلبية عن الفنادق، وطالب وزير السياحة العاجي بِتحسين هذه المرافق، وتوفير الغرف اللازمة للكمّ الهائل من الحضور في البطولة الإفريقية، على غرار المنتخبات المُشاركة، والحكام، والشخصيات الرّسمية، والمدعوّة، والجماهير.

مقالات ذات صلة
لاعبون جاهزون بين أيدي جمال بلماضي في تربص نوفمبر

لاعبون جاهزون بين أيدي جمال بلماضي في تربص نوفمبر

فقير وعوّار وغويري لن يُشاركوا في المونديال

فقير وعوّار وغويري لن يُشاركوا في المونديال

شركة ألعاب عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

شركة ألعاب عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

“مباراة” بلماضي والصحافيين تدوم 30 دقيقة فقط

“مباراة” بلماضي والصحافيين تدوم 30 دقيقة فقط

“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

“قرية مؤقتة” لاستقبال مشجّعي مونديال قطر

هذا هو مصير ملعب “5 جويلية 1962”

هذا هو مصير ملعب “5 جويلية 1962”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد