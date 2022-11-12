“الكاف” تمنح كوت ديفوار الضّوء الأخضر لِتنظيم كأس إفريقيا 2024

رسّمت “الكاف” تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم نسخة 2024، بِكوت ديفوار.

جاء ذلك خلال زيارة قادت رئيس “الكاف” باتريس موتسيي إلى كوت ديفوار، الجمعة. حيث التقى هناك بِالسلطات العليا لِهذا البلد.

وخلصت الزيارة إلى إمضاء اتّفاقية بين “الكاف” والحكومة الإيفوارية، تقضي بِإسناد مهمّة تنظيم “كان” 2024 – وبِصفة رسمية – إلى هذا البلد الذي يقع في غرب القارّة السّمراء.

وستُقام المنافسة ما بين شهرَي جانفي وفيفري 2024، وبِستّة ملاعب تنتمي إلى خمس مدن إيفوارية.

وتُجرى مباراة الافتتاح واللّقاء النهائي بِالملعب الأولمبي إيبيمبي بِمدينة أبيدجان، وهو منشأة رياضية تتّسع لـ 60 ألف متفرّج، ودُشّنت في خريف 2020. وتبلغ الطاقة الإستيعابية لِملعب آخر 45 ألف مُتفرّج، و40 ألف مقعد لِميدان ثالث، بينما لا تتجاوز الطاقة الإستيعابية للملاعب الثلاثة المتبقية 20 ألف مقعد لِكلّ ميدان.

غير أن “الكاف” دوّنت ملاحظات سلبية عن الفنادق، وطالب وزير السياحة العاجي بِتحسين هذه المرافق، وتوفير الغرف اللازمة للكمّ الهائل من الحضور في البطولة الإفريقية، على غرار المنتخبات المُشاركة، والحكام، والشخصيات الرّسمية، والمدعوّة، والجماهير.