-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الكاف” تمنح مريزيق جائزة أحسن لاعب في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
  • 78
  • 1
“الكاف” تمنح مريزيق جائزة أحسن لاعب في البطولة الإفريقية
ح.م

حصد الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق سهرة السبت جائزة أحسن لاعب في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتمنح المكافأة لجنة تنظيم “الشان” التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وحاز متوسّط الميدان مريزيق جائزة أحسن لاعب في مقابلتَي الجزائر أمام ليبيا وكوت ديفوار، وهو ما أهّله لِافتكاك المكافأة الكبرى. فضلا عن مشاركته في 5 لقاءات أساسيا من أصل 6 مواجهات لِمحلّيي “الخضر”، ومساهمته بِقوّة في بلوغ النّخبة الوطنية اللّقاء النّهائي.

ويرتبط ابن بلدية عبن أرنات (ولاية سطيف) – والبالغ من العمر 22 سنة – مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وقبل فريق “أبناء العقبة” الذي قدم إليه في صيف 2020، مثّل مريزيق ألوان ناديَي وفاق سطيف ومولودية الجزائر لدى صنف الأواسط.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

محيوس ينال جائزة هدّاف “الشان”

محيوس ينال جائزة هدّاف “الشان”

هذه أبرز الأوراق الرابحة للإطاحة بالسنغال في نهائي “الشان”

هذه أبرز الأوراق الرابحة للإطاحة بالسنغال في نهائي “الشان”

إنفانتينو وموتسيبي اعترفا بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025

إنفانتينو وموتسيبي اعترفا بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025

ندوة صحفية لرئيس الكاف بالجزائر

ندوة صحفية لرئيس الكاف بالجزائر

بلماضي يحفز المنتخب المحلي قبل نهائي “الشان”

بلماضي يحفز المنتخب المحلي قبل نهائي “الشان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ناقل

    مبروك لحسام الدين، فعلا عنصر فعال، اللاعب الأكثر إفادة للمنتخب الوطني، كان سيكون بين ثلاثة لاعبين، زكريا ضراوي و أيمن محيوس و حسام الدين مريزاق، تقريبا هناك تساوي، حسام الدين لاعب شاب صغير السن مرشح للتطور أكثر، قد يصل لمستوى قريب من عدلان قديورة لأنهما يلعبان في نفس المركز.

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد