“الكاف” تمنح مريزيق جائزة أحسن لاعب في البطولة الإفريقية

حصد الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق سهرة السبت جائزة أحسن لاعب في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتمنح المكافأة لجنة تنظيم “الشان” التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وحاز متوسّط الميدان مريزيق جائزة أحسن لاعب في مقابلتَي الجزائر أمام ليبيا وكوت ديفوار، وهو ما أهّله لِافتكاك المكافأة الكبرى. فضلا عن مشاركته في 5 لقاءات أساسيا من أصل 6 مواجهات لِمحلّيي “الخضر”، ومساهمته بِقوّة في بلوغ النّخبة الوطنية اللّقاء النّهائي.

ويرتبط ابن بلدية عبن أرنات (ولاية سطيف) – والبالغ من العمر 22 سنة – مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وقبل فريق “أبناء العقبة” الذي قدم إليه في صيف 2020، مثّل مريزيق ألوان ناديَي وفاق سطيف ومولودية الجزائر لدى صنف الأواسط.