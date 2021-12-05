الكاف تمهل بلماضي إلى غاية 31 ديسمبر لإرسال قائمة الكان

بعد أن رفعت عددهم إلى 30 لاعبا

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تاريخ الـ31 ديسمبر الجاري كأجل أقصى للاتحاديات المتأهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، من أجل إرسال القوائم النهائية للاعبين الذين سيخوضون غمار هذه المنافسة المقررة ما بين 9 جانفي و6 فيفري في الكاميرون.

وحسب مصادر إعلامية، فإن “الكاف” أخطرت جميع الاتحادات المشاركة في المنافسة القارية، بضرورة إرسال لائحات اللاعبين إلى الاتحاد الإفريقي للعبة، قبل 31 ديسمبر، وسيكون على الناخب الوطني، جمال بلماضي، إعداد قائمته النهائية قبل نهاية الشهر الجاري من أجل إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفع عدد اللاعبين في القوائم النهائية من 23 لاعبا إلى 30 لاعبا خلال كأس إفريقيا القادمة بالكاميرون، مراعاة للوضع الصحي الراهن في ظل الأزمة الوبائية التي يعيشها العالم وتفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة الطفرة الأخيرة “المتحور، أوميكرون”، القادمة من منطقة جنوب إفريقيا والتي بدأت في الانتشار وبسرعة في كل أرجاء القارة السمراء، وهي تهدد بشكل كبير موعد إجراء كأس إفريقيا في وقتها، علما أن هذه البطولة تم تأجيلها إلى العام الداخل لنفس السبب.

واتخذت “الكاف” هذا الإجراء احتياطا من تفشي الوباء في وسط اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وفي حالة إصابة 11 لاعبا من منتخب ما سيكون بإمكانه تعويضهم بلاعبين آخرين موجودين في قائمة الثلاثين لاعبا، من دون تأجيل المباراة لموعد لاحق ما قد يؤثر على السير الحسن للبطولة.

ومن المنتظر أن يقحم الناحب الوطني في قائمته أغلب اللاعبين المشاركين في اللقاء الأخير أمام بوركينا فاسو في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبعض المتألقين في كأس العرب الجارية بقطر.