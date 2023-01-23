الكاف تنظم يوما مفتوحا لحكام “الشان” مع الإعلاميين

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن تنظيم يوم مفتوح لحكام النسخة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بالجزائر (شان 2022) مع الإعلاميين، هذا الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الكاف وجهت الدعوة لوسائل الإعلام المعتمدة لتغطية بطولة شان الجزائر، لحضور يوم مفتوح مع الحكام الرئيسيين والحكام المساعدين و حكام تقنية الفيديو المساعد، الخميس المقبل، بدءً من التاسعة ليلاً بملعب 5 جويلية.

وسيكون أمام رجال الإعلام الفرصة لحضور الحصة التدريبية للحكام والتقاط الصور وتصوير مقاطع فيديو للحكام الرسميين وذلك في إطار استعدادهم لإدارة مباريات ربع نهائي شان الجزائر.

ويتضمن برنامج اليوم المفتوح، حوارات صحفية، مع رئيس لجنة التحكيم المركزية للكونفدرالية الإفريقية، الإيفواري ديزير نوماندييز دوي، والمكونين لدى الكاف وكذا بعض الحكام الذين سيتم تعيينهم.