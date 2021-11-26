“الكاف” تنهي الجدل بخصوص صيغة الدور الفاصل

أكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مباراة الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر، ستلعب ذهابا وإيابا.

وأنهت “الكاف” الجدل حول إمكانية تغيير الصيغة في الدور الفاصل، وأكدت بلعب المباراة الفاصلة ذهابا وإيابا، على أن تستفيد المنتخبات الخمسة الإفريقية الأوائل في تصنيف “الفيفا” من لعب مباراة الإياب بملعبها.

من جهة أخرى أكد رئيس “الكاف” باتريس ماوتسيبي أن كأس أمم إفريقيا 2022 ستقام بالكامرون.

وأبدى رئيس الكاف ثقته الكبيرة في نجاح الكامرون في تنظيم النهائيات التي ستحتضنها شهر جانفي المقبل.